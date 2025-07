L’ingegner Anna Maria Nosari nuova responsabile dell’Anas in Umbria

L’ingegner Anna Maria Nosari è la nuova responsabile dell’Anas per l’Umbria. Subentra all’ing. Lamberto Nicola Nibbi nominato responsabile della Struttura di coordinamento per la realizzazione di nuove opere nelle isole, presso la Direzione generale. L’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha infatti nominato i nuovi direttori e i responsabili delle strutture territoriali. Nosari, 58 anni, si è laureata in Ingegneria civile e dei trasporti nel 1993. Ha iniziato la carriera in Anas nel 1996 prestando servizio in Lombardia come responsabile del centro manutentorio, Direttore lavori e successivamente come responsabile del procedimento. Dal 2011 al 2016 è stata dirigente per la progettazione e realizzazione delle Nuove opere in Lombardia, per poi ricoprire lo stesso ruolo nel Coordinamento territoriale del nord est e a seguire, dal 2019 ad oggi, in Emila Romagna. “Siamo orgogliosi di queste nuove nomine, rappresentano un passo significativo nel percorso di rafforzamento delle nostre strutture territoriali” ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato Anas.