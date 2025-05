L’Università degli Studi di Perugia presenta l’offerta formativa il 9 maggio al Barton Park

Venerdì 9 maggio 2025, l’Università degli Studi di Perugia organizza il tradizionale Open Day UniPg, una giornata interamente dedicata alla presentazione dell’offerta formativa e dei servizi a supporto della comunità studentesca. L’evento si svolgerà a Perugia, presso il Barton Park -viale Giovanni Perari, 13, dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

Nel corso della giornata, le future studentesse e i futuri studenti saranno accolti presso i punti informativi allestiti dai quattordici Dipartimenti, dove potranno confrontarsi direttamente con il personale docente, amministrativo e con studentesse e studenti già iscritti. Sarà possibile ricevere informazioni dettagliate sui corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, sugli sbocchi professionali, sulle materie di studio e sulle procedure di ammissione ai corsi a numero programmato nazionale. L’evento prevede, inoltre, la possibilità di partecipare a lezioni tipo, ad attività teorico-pratiche, laboratori e seminari e di assistere a “Magica quantistica” uno spettacolo di illusionismo e scienza unico nel suo genere, a cura del fisico e prestigiatore Raffaele Silvani.

L’Open Day rappresenterà anche un’importante occasione per conoscere i numerosi servizi che l’Ateneo mette a disposizione per il benessere e il supporto della propria comunità studentesca, tra cui il Counseling psicologico (Focus -PSI), il Counseling pedagogico (Focus -PED), il Laboratorio di tecnologie inclusive (InL@b), lo Sportello antiviolenza, nonché i servizi dedicati a studentesse e studenti con disabilità e/o DSA. Saranno inoltre fornite informazioni sulle opportunità di mobilità internazionale, sulle procedure amministrative, sulle agevolazioni economiche e sarà disponibile un servizio di orientamento qualificato per supportare una scelta universitaria consapevole.

Accanto agli stand dell’Ateneo saranno presenti anche quelli dell’A.Di.S.U. – Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, per informazioni relative a borse di studio, alloggi e servizi mensa; del CUS – Centro Universitario Sportivo, per conoscere l’offerta sportiva e ricreativa dell’Ateneo; del CLA – Centro Linguistico di Ateneo, per scoprire le opportunità di apprendimento delle lingue straniere. Saranno presenti anche Radiophonica, la radio universitaria che co-produce il podcast “Ricerc’Arte – l’arte della Ricerca a UniPg”, l’UniPg Shop, spazio dedicato al merchandising ufficiale dell’Ateneo, la Fondazione Avanti Tutta Onlus, impegnata nella promozione di progetti di solidarietà, e l’Associazione ARONC – Amici della Radioterapia e Oncologia Clinica.

La partecipazione all’Open Day è libera e gratuita; è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Per alcuni seminari, data la limitazione dei posti disponibili, è richiesta la prenotazione attraverso la pagina dedicata all’evento: link

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina web dell’evento al seguente: link

