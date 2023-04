Magione, connessioni sempre più veloci con la nuova rete Fiber to the home

Possibilità di trasferire grandi quantità di dati rapidamente, oltre ad essere insensibile alle interferenze esterne (interferenze elettromagnetiche, variazioni di temperatura, ecc.), sono gli elementi che caratterizzano la nuova rete Fiber to the home (Ftth) per l’installazione della quale sono in corso i lavori in tutto il centro storico di Magione.

La nuova rete, più adeguata alle esigenze di una società sempre più connessa e più rispondente alle necessità della futura economia, raggiungerà tutte le abitazioni del territorio comunale assicurando una velocità di connessione di alta qualità e sostituendo la precedente rete Fiber to the cabinet (Fttc) meno performante.

Il progetto è finanziato da FiberCop di Tim e realizzato dalla Ceb Impianti di Gubbio. In corso in questo momento i lavori nel centro storico di Magione.

Oltre all’istallazione dei nuovi armadi, vengono predisposti i punti di terminazione ottica Ftth sulle pareti esterne delle singole abitazioni. L’ultimo tratto infatti non sarà più in rame, ma direttamente in fibra.

Per completare l’intero territorio comunale sono previsti sei mesi di lavori, ma per le zone già cablate con la nuova rete si potranno sottoscrivere abbonamenti già dal prossimo mese.

Magione è tra i primi comuni in Umbria a effettuare il passaggio dal modello Fttc al modello Ftth.