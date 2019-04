Michela Sciurpa ha presentato la sua candidatura alle prossime Elezioni Europee 2019 con Fratelli D’Italia

PERUGIA – Michela Sciurpa, imprenditrice 43enne, ha presentato questa mattina alla stampa la sua candidatura alle elezioni europee 2019 con Fratelli d’Italia per la circoscrizione dell’Italia centrale in rappresentanza dell’Umbria. Alla Sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia, sono intervenuti il capogruppo di FdI alla Camera dei Deputati, l’on. Francesco Lollobrigida, il senatore Franco Zaffini, il deputato Emanuele Prisco, il consigliere regionale Marco Squarta ed il portavoce provinciale di Terni Eleonora Pace. Michela Sciurpa è cresciuta in Umbria, dove è socia della Vitakraft Italia che ha sede a Castiglione del Lago. Il suo percorso formativo e le sue esperienze di lavoro anche all’estero, la rendono un profilo perfetto per ricoprire una carica a livello europeo. ”Sono contento di questa candidatura – afferma Squarta – Mettiamo in campo una figura di primissimo piano, una di quelle che caratterizzano in senso positivo la politica. Sono felice che si metta in gioco per un ruolo così importante.” ”Partiamo per un’ennesima sfida – dice Zaffini- La candidata di FdI dell’Umbria sarà Michela Sciurpa: voglio ringraziare lei e la sua famiglia. In un momento in cui la politica è raccontata come ricettacolo di nulla facenti disonesti, poter candidare una persona che taglia parecchio della sua professione e dei suoi interessi personali per prestarsi alla politica, ci rende fieri. La supporteremo come partito non solo a livello regionale ma anche nazionale. È una candidatura di tutto il partito. So che è una scelta fatta con ponderazione. Ora andiamo dritti all’obiettivo. Porteremo Michela nel Parlamento Europeo”. ”Non posso nascondere l’emozione – esordisce Michela Sciurpa – Sono profondamente coinvolta. Prima di prendere la decisione ho incontrato chi è seduto a questo tavolo e ho capito che avevo davanti persone serie ed affidabili. Poi l’incontro con Giorgia Meloni, unica donna in Italia, leader di partito. È stato uno scambio di sguardi tra persone forti. Ho sentito un’intesa con lei ed ho accettato anche per questo. Non è più il caso di presentare persone incompetenti. Le istituzioni europee corrono il rischio di trasformare quello che era il sogno dei nostri padri fondatori in un mostro burocratico che non ci rappresenta. Abbiamo l’occasione di portare l’Umbria, il Centro Italia in Europa con istanze concrete. L’Italia deve essere protagonista ancora oggi, ancora di più. Le motivazioni per candidarmi vengono dal mio vissuto, dall’esempio che mi ha dato mio padre, oggi un grande imprenditore, partito da zero, che ha saputo aprire la propria azienda ad un partner europeo senza lasciare che ne prendesse le redini. Ho bisogno della fiducia di molte persone a partire dall’Umbria ma anche dalle Marche, dalla Toscana e dal Lazio. Permettetemi di essere la vostra freccia al nostro arco da scoccare tuti insieme.” ”Arrivando a Perugia – ha detto Lollobrigida – ho subito respirato la volontà che c’è di continuare l’esperienza di cambiamento in città anche con le prossime amministrative. Parlando di Michela è difficile far riferimento solo ad una cosa del suo curriculum perché tutto il percorso che ha fatto è importante. Unisce la propensione all’impresa con l’ interesse della comunità. FdI si pone nella condizione di rappresentare l’Italia in Europa. La nostra idea di Europa vuole mettere insieme le energie sane di ogni nazione. Vogliamo conservare noi stessi, il nostro senso di appartenenza e gli interessi nazionali, decidendo a casa nostra. Michela Sciurpa è un’eccellenza della nostra lista. Siamo orgogliosi di essere al suo fianco e di essere qui per aprire ufficialmente con lei questa sfida”.