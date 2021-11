Ministero dell’Interno, attivo il servizio on line di certificazione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente

Da oggi, lunedì 15 novembre 2021, sarà attivo il servizio on line di certificazione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno. Anche il Comune di Perugia è tra le Amministrazioni inserite nella ANPR e i certificati digitali saranno gratuiti.

Il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno permetterà di scaricare i seguenti 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello:

● Anagrafico di nascita

● Anagrafico di matrimonio

● di Cittadinanza

● di Esistenza in vita

● di Residenza

● di Residenza AIRE

● di Stato civile

● di Stato di famiglia

● di Stato di famiglia e di stato civile

● di Residenza in convivenza

● di Stato di famiglia AIRE

● di Stato di famiglia con rapporti di parentela

● di Stato Libero

● Anagrafico di Unione Civile

● di Contratto di Convivenza

Per accedere al servizio cliccare qui https://www.anagrafenazionale.interno.it