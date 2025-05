Moda, a Spoleto giovani designer crescono: svelato l’abito rappresentativo “Città di Spoleto”

Svelare l’abito rappresentativo “Città di Spoleto” è stato solo l’ultimo atto, ma lo “Spoleto Fashion Talent”, organizzato dalla Fondazione Amen e coordinato dall’organizzatrice Arianna Giovannini, ha vissuto innumerevoli momenti di approfondimento e formazione per un nutrito gruppo di ragazzi delle Scuole Superiori – settore Moda provenienti da Roma, Firenze, Perugia e naturalmente Spoleto. Al cospetto di una bella cornice di pubblico, l’evento svoltosi al Palazzo Due Mondi di Corso Mazzini ha visto premiare l’espressività e la creatività di Sonia Pandolfo e Giorgia Santocchia dell’IIS “Giordano Bruno” indirizzo Sistema Moda di Perugia; di Diego Forte, Maria Cimino, Martina Ferri e Micol Fontana dell’Istituto Aniene indirizzo Sistema Moda di Roma; e di Eleonora Rovida dell”IIS “Spagna Campani”. Tutti hanno raccolto convinti consensi da una giuria qualificata che era composta dalle esperte di sartoria Simona Baratti, Valentina Basiliana e Vittoria Bernacchia (le prime due di Roma, la terza di Spoleto), da Stefano Andreini e Maurizio Borri rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione Amen e dal rappresentante di Palazzo Due Mondi Leonardo Falasca.

“Siamo fortemente convinti a sostenere iniziative rivolte ai giovani come “Spoleto Fashion Talent – ha sottolineato il presidente della Fondazione Amen, Stefano Andreini, imprenditore locale e promotore di vari progetti culturali e sociali – perché crediamo nelle potenzialità dei ragazzi e nelle loro capacità; purtroppo, sono ancora troppo poche le iniziative che investono sulla fascia giovanile, nel periodo di vita in cui si sviluppa il carattere artistico e culturale di ogni individuo. Per questo motivo, è fondamentale sostenere e promuovere progetti come questo, che offrono ai ragazzi l’opportunità di esprimersi e traguardare il loro futuro sia professionale che personale”. A fargli eco il vicepresidente Maurizio Borri, soddisfatto per aver visto “realizzare, in questo evento dedicato ai giovani e alla moda, il nostro lavoro e quello dei ragazzi che hanno aderito all’iniziativa con le loro creazioni. La nostra Fondazione si impegna a promuovere creatività, cultura e sociale, offrendo ai giovani talenti un palcoscenico per esprimersi e crescere. La moda rappresenta non solo un settore di grande fermento artistico, ma anche un potente strumento di comunicazione e di identità”.

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato anche Luigina Renzi, assessora al Benessere e Innovazione sociale del Comune di Spoleto che, auspicando successo della manifestazione anche per il futuro, ha evidenziato “come l’amministrazione comunale vede con ammirazione questo bellissimo progetto della Fondazione Amen dedicato ai giovani e alla moda. La manifestazione è un’occasione importante per sostenere le nuove generazioni che sono un motore di crescita culturale ed economica della nostra comunità, con Spoleto che da sempre è sinonimo di cultura. Per questo ringraziamo tutti gli organizzatori e partecipanti per aver reso possibile questa manifestazione”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’organizzatrice Arianna Giovannini, che si è detta privilegiata “per aver potuto offrire un contributo ad un evento capace di valorizzare la creatività, l’innovazione e lo spirito vibrante dei giovani talenti nel mondo della moda. La moda, ora più che mai, è un linguaggio di libertà, espressione e inclusione ed è bellissimo aver accompagnato tanti giovani designer nel proprio percorso di crescita e di condivisione delle rispettive passioni fino a proporre le loro creazioni davanti al pubblico. Senza dimenticare il ringraziamento a tutti coloro, partecipanti compresi, che hanno reso possibile questo evento, sostenitori e partner”.