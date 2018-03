Norcia, i parlamentari leghisti incontrano il commissario De Micheli

NORCIA – Sequestro del cento Boeri a Norcia, una diversa interpretazione norma potrebbe far togliere i sigilli. C’è ottimismo tra i parlamentari Lega, Stefano Candiani, Virginio Caparvi e Luca Briziarelli, che questo pomeriggio (ieri ndr) hanno incontrato il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, Paola De Micheli. “Due gli argomenti che abbiamo sottoposto alla Senatrice – si legge nella nota – il primo riguarda il sequestro del centro polivalente Boeri di Norcia, il secondo, l’eventuale rallentamento che il processo di ricostruzione potrebbe subire nel periodo di transizione tra il Governo uscente e quello futuro. Relativamente al centro Boeri, è confermato che i contenuti dell’ordinanza citata per la realizzazione della struttura polivalente sono gli stessi utilizzati da Guido Bertolaso per il terremoto de L’Aquila e replicati in Emilia, senza alcuna conseguenza negativa sul piano formale e giudiziario. Come Lega auspichiamo, quindi, che la Cassazione confermi le interpretazioni normative sin qui utilizzate e che quindi si giunga rapidamente al dissequestro della struttura stessa. Il commissario alla ricostruzione Paola De Micheli ha poi confermato che la figura stessa del Commissario per la Ricostruzione resterà operativa e i processi in corso non subiranno rallentamenti, nonostante il periodo di transizione i due Governi. La senatrice si è poi resa disponibile ad ulteriori confronti. Nell’ambito dell’incontro ha trovato esito positivo anche il problema relativo al rimborso dei volontari della Protezione Civile di Umbria e delle Marche che hanno prestato assistenza in questo anno e mezzo, così come sollevato dal Senatore Paolo Arrigoni”