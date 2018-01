PERUGIA – Ormai il nuovo collegamento con Francoforte è diventato realtà e il prossimo 27 marzo partirà il primo volo dall’Umbria verso quella città che si candida a divenire la capitale dell’economia e della finanza europea dopo la Brexit. Per ora i voli previsti per la Germania sono due a settimana. Avviate già le attività di promozione e di co-marketing programmate dalla compagnia aerea Ryanair, dall’agenzia regionale Sviluppumbria e da Sase, società di gestione dell’aeroporto dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”. Le principali iniziative promozionali messe in atto e programmate nei due mercati sono già partite. Da un lato Sviluppumbria e Ryanair hanno lanciato la nuova rotta sul mercato tedesco con un primo evento di promozione dell’offerta turistica umbra che si è tenuto a Francoforte nel dicembre scorso. E dall’altro sono state già illustrate al territorio la nuova destinazione e le opportunità di sviluppo turistico ed economico che il nuovo collegamento può offrire. E per i prossimi mesi sono in cantiere nuove iniziative. Sviluppumbria ha inoltre messo a punto per il 2018 un ricco calendario di fiere, road show ed appuntamenti b2b tra la domanda tedesca e l’offerta degli operatori umbri, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la grande ricchezza di servizi e di attrazioni turistiche del territorio. La nuova rotta area internazionale, oltre a rappresentare un’opportunità per lo sviluppo dell’economia e del turismo, è anche un’occasione per tutti i cittadini di scoprire nuove città ed attrazioni. È per questo che Sase e Ryanair hanno collaborato ad una campagna pubblicitaria, che partirà ad inizio febbraio, programmata nel territorio regionale e nelle confinanti province di Toscana e Marche. Dal cuore d’Italia al cuore della Germania per scoprire Francoforte, la città tedesca della finanza, ma anche ricca di interessanti attrazioni turistiche. E per festeggiare la collaborazione con il territorio umbro, Ryanair ha messo in vendita posti sulla rotta Perugia – Francoforte a partire da soli 12,99 euro per dei viaggi ad aprile. E per l’acquisto dei biglietti super scontati, si deve andare sul sito Ryanair.com, c’è tempo fino alla mezzanotte di venerdì 2 febbraio 2018.