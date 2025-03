Ospedale di Pantalla, sabato 15 convegno organizzato in occasione della Giornata mondiale del rene

“Promuovere la diagnosi precoce e la protezione dei reni”: è questo il titolo del convegno in programma sabato 15 marzo 2025 dalle 9,30 alle 13,00 presso la sala Coletta dell’ospedale Media Valle del Tevere. L’evento – promosso dall’Usl Umbria 1 in collaborazione con Aned (Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto) e Fir (Federazione italiana del rene) – rientra tra le iniziative organizzate in occasione della Giornata mondiale del rene, che si celebra il secondo giovedì del mese in tutto il mondo, volta a sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sulla malattia renale.

La finalità dell’iniziativa, aperta alla cittadinanza, è quella di creare consapevolezza sui fattori di rischio e sulla prevenzione precoce della malattia renale. L’argomento principale saranno i corretti stili di vita per migliorare la prevenzione della malattia renale, ma anche per facilitare l’adozione di comportamenti che possano prevenire la sua progressione, specialmente nei soggetti a maggiore rischio, come il diabete Mellito o l’ipertensione arteriosa.

L’evento – che sarà moderato da Antonio Selvi, direttore del Dipartimento delle Medicine Specialistiche Usl Umbria 1, ed Alessandro Leveque, direttore del Dipartimento delle Medicine Specialistiche Usl Umbria 1 – sarà aperto con i saluti istituzionali di Luigi Sicilia, direttore sanitario f.f. Usl Umbria 1, e Giuseppe Vallesi, direttore medico dell’ospedale Media Valle del Tevere.

La giornata prevede una prima parte di descrizione della malattia renale, di come è possibile fare diagnosi e degli attuali trattamenti, che sarà tenuta da Stefania Santoni, responsabile della struttura semplice di Dialisi domiciliare e del percorso Malattia renale avanzata (Marea) Usl Umbria 1. A seguire interverranno le dietiste del Servizio di Nefrologia, Franca Pasticci e Ingrid Palazzetti, che illustreranno come adottare e realizzare un corretto stile di vita.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alle testimonianze delle persone con malattia renale cronica e ai loro familiari, con particolare riferimento al trapianto renale. Per finire chef Giovanni Raffaldini insegnerà come preparare piatti sfiziosi ipoproteici che possono essere consumati da tutti. Concluderà Tommaso Basiglini con la sua musica.