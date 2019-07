Parcheggi, tarrife agevolate e ‘flat park': ecco il piano di Assisi

ASSISI – A fronte della nuova regolamentazione del traffico nel centro storico la giunta comunale ha elaborato una serie di iniziative per favorire l’utilizzo dei parcheggi che cingono la città.

L’obiettivo è la maggiore fruibilità e vivibilità del centro da parte dei cittadini, degli operatori commerciali e dei tantissimi turisti che ogni giorno affollano le strade, i vicoli e le piazze di Assisi.

Il pacchetto di iniziative può considerarsi senza dubbio un efficace strumento di promozione del territorio, per esempio delle attività economiche che hanno sede dentro e fuori le mura, e un forte incentivo alla frequentazione del centro da parte di tutte le categorie, a cominciare dai residenti nel territorio comunale, per i motivi più disparati.

Queste in sintesi le misure adottate:

1) FLAT PARK PER I RESIDENTI: E’ estesa a tutto l’anno la tariffa a 0,70 euro/ora del parcheggio di Piazza Matteotti per i residenti di tutto il territorio comunale. L’agevolazione già prevista in determinate fasce ora è full time per l’intero anno. Una sorta di flat park per incentivare l’utilizzo del parcheggio a prezzo scontato.

2) GRATIS I PRIMI 20 MINUTI PER TUTTI: Periodo di sosta gratuito per i primi 20 minuti per tutti gli utenti del parcheggio di Piazza Matteotti. Una misura questa per favorire chi accompagna i bambini e ragazzi a scuola e in genere per tutti i cittadini che necessitano di una permanenza limitata.

3) TICKET ORARI PER TUTTI I PARCHEGGI: Sempre con l’obiettivo di incentivare la frequentazione del centro storico di Assisi sono stati pensati ticket di sosta, con validità di 1 e 2 ore, utilizzabili presso i parcheggi Matteotti, Giovanni Paolo II, Porta Nuova e Mojano. I ticket potranno essere acquistati in pacchetti da 50 unità dalle attività commerciali con partita Iva, aderenti a Confcommercio e Federalberghi, per poi essere da queste ceduti gratuitamente ai propri clienti. Le tariffe che saranno applicate ai commercianti sono di € 1,10 per i ticket da 1 ora e di € 2,20 per i ticket da 2 ore.

4) TICKET NOTTURNI PER TUTTI I PARCHEGGI: Per le esigenze di un’utenza che vuole godersi il centro storico di sera sono stati studiati, sempre per tutti i parcheggi della città, dei ticket con validità di 4 ore, dalle 19.30 alle 23.30 al costo di € 2,50, acquistabili dagli operatori commerciali sempre in pacchetti da 50 unità e ceduti gratuitamente ai propri clienti.

Le ultime due formule, proposte da Saba Italia spa (la società che gestisce i parcheggi) su sollecitazione della Confcommercio e Federalberghi, sono state condivise dalla giunta comunale per far sì che tutti i parcheggi della città vengano utilizzati grazie alle tariffe agevolate. Le prime due invece sono state pensate su misura più per i residenti che tutti i giorni usufruiscono del parcheggio di Piazza Matteotti e possono continuare a farlo a un prezzo scontato, addirittura gratuito per i primi 20 minuti anche se questa scelta interessa tutti gli utenti.

Questi provvedimenti sono stati adottati per ora in via sperimentale e straordinaria, avranno durata fino al 31 dicembre 2019, si tratta di iniziative finalizzate a incentivare l’utilizzo del parcheggio e di conseguenza a ridurre il traffico e l’inquinamento a esclusivo vantaggio di una migliore e maggiore vivibilità del centro storico.