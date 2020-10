Perugia, “Be, or not to be in a trap”: focus group il 24 ottobre

Perugia – In attesa dell’apertura ufficiale del DigiPass Perugia, lo spazio pubblico a disposizione di tutti i cittadini del Comune che hanno necessità di essere affiancati nella fruizione di un servizio digitale, continuano gli eventi organizzati per far conoscere gli spazi e i servizi che verranno offerti. Sabato 24 ottobre dalle 10 alle 13 si svolgerà il focus group interdisciplinare “Be, or not to be in a trap. Nuovi linguaggi, mass media digitali e i rischi correlati per le giovanissime generazioni”, finalizzato all’analisi critica dei nuovi linguaggi contemporanei mediati esclusivamente attraverso il digitale ed i rischi connessi all’utilizzo inappropriato da parte dei giovanissimi. Punto di partenza i testi ed i messaggi audiovisivi della musica trap disponibile nel web per approdare a piani di azioni educative e di formazione attraverso la musica, la tecnologia ed il loro utilizzo consapevole.

Il DigiPass Perugia, che avrà sede negli spazi del Post e dell’Informagiovani, sarà l’unico della Regione ad essere anche hub. In questo contesto metterà a disposizione anche una sala di registrazione audio e video, uno spazio appositamente pensato per i più giovani che potranno trovare attrezzature e strumentazioni per la registrazione e il mixaggio del suono. Un luogo dove provare, esibirsi e registrare i propri brani e performance.

L’evento del 24 ottobre vuole essere, quindi, l’occasione giusta per presentare al pubblico questo servizio rivolto ai giovani che si avvicinano al mondo della musica e dei mezzi comunicativi digitali.

Paolo di Giannantonio – Giornalista RAI TG1

Francesco Gatti – Avvocato, Presidente POST

Gianluca Tuteri – Pediatra, Vice Sindaco Comune di Perugia

Aldo Manuali – Giudice Onorario Tribunale dei Minori, Pedagogista

Giulio Rapetti “Mogol” – Autore, Presidente Siae

Fabrizio Croce – Consigliere Comune di Perugia, ideatore UJ 4 Kids

Federica Pascoli – Presidente Associazione contro il bullismo Basta il Cuore

Alessandro Deledda – Musicista, Direttore Scuola di Musica Piano Solo

Vincenzo Cerquiglini – Presidente St.Art, Ideatore e organizzatore dell’incontro

Informazioni: 0755736501

Sempre il 24 ottobre seguiranno altri due appuntamenti web correlati:

dalle 16 alle 18, Music Lab in streaming con Marco Cucchia dj, Alessandro Deledda, musicista, Moko, produttore e Andrea Mingione cantante e dalle 19 alle 23, diretta su Mascheradio.