Perugia, Gesenu presenta il nuovo progetto di raccolta differenziata

PERUGIA – Si è svolto questa mattina in sala dei Notari l’incontro per presentare il nuovo progetto didattico di Gesenu di promozione della raccolta differenziata denominato: “operazione 00secco: licenza di riciclo”.

Alla presenza degli studenti delle scuole perugine, hanno partecipato all’incontro l’assessore Otello Numerini, il presidente di Gesenu Wladimiro De Nunzio, la consigliera di Gesenu Beatrice Castellani, il testimonial Mauro Casciari, la funzionaria del Comune Gabriella Agnusdei e la rappresentante di Gsa Sonia Rotini.

Aprendo l’incontro l’assessore Otello Numerini ha espresso soddisfazione nel vedere la sala dei Notari gremita di giovani ed ha ringraziato Gesenu e Gsa per aver organizzato quello che ha definito un appuntamento importante, ormai diventato una piacevole tradizione. L’obiettivo di queste campagne – ha continuato l’assessore – è di sensibilizzare i giovani sui temi dell’educazione ambientale, sviluppando il senso civico e quindi la cura della città.

In merito al tema dei rifiuti Numerini ha sostenuto che “tutti noi dobbiamo impegnarci a fondo per cercare di ridurne la quantità, perché ciò consente di migliorare la città”.

In relazione all’oggetto della campagna didattica, ossia il cosiddetto secco residuo, l’assessore ha tenuto a precisare che è dovere di ogni cittadino effettuare un’adeguata raccolta differenziata, perché ciò consente di recuperare e riciclare i materiali, evitando di conferirli nelle discariche.

In tutto questo appare fondamentale l’apporto dei cittadini, partendo da quelli più giovani, perché il successo dei sistemi di raccolta passa necessariamente per il contributo degli utenti.

Anche la dott.ssa Agnusdei ha tenuto a precisare che obiettivo di Comune e Gesenu è di rendere la città più bella cercando di risolvere tutti i problemi legati alla presenza dei rifiuti. In questo contesto il ruolo dei bambini, che sono gli adulti di domani, ma i cittadini di oggi con diritti e doveri, è fondamentale perché il loro contributo è decisivo per mantenere la città pulita.

Il progetto di quest’anno si pone l’obiettivo di avviare un’attività di miglioramento della raccolta differenziata nelle scuole attraverso il controllo ed il monitoraggio del rifiuto secco residuo, per accrescere la conoscenza di questa particolare frazione merceologica, al fine di ottimizzare la qualità del riciclo non solo a scuola, ma anche a casa, giacché come ben sappiamo gli alunni sono un importante ed efficace veicolo per la trasmissione dei messaggi alle famiglie.

Al fine di rendere più accattivante e interessante l’esperienza, il progetto si ispira al mondo dell’Agente 007, da cui appunto il titolo “Operazione 00secco: Licenza di Riciclo!”. Gli alunni dovranno diventare dei veri e propri agenti ecologici in missione per ridurre la quantità di rifiuto secco residuo prodotto a scuola e controllare che in classe vengano rispettate le buone regole di riciclo e raccolta differenziata.

Ad ogni classe partecipante verrà consegnato il kit da agente ecologico con le istruzioni utili per portare a termine la missione mentre a tutte le insegnanti che aderiranno al progetto verrà proposto un incontro formativo con approfondimenti e curiosità sul mondo dei rifiuti. Al termine del concorso verranno premiate le scuole più virtuose.

Per partecipare al progetto, ideato da GSA S.r.l Gruppo Gesenu, le scuole dovranno inviare il modulo di adesione scaricabile dal sito GESENU entro il 28 Novembre 2019. Per maggiori informazioni contattare Laura Marconi 075 691743 (interno 825), MAIL scuole@gesenu.it, Whatsapp 3668221047.