Perugia, la Giunta comunale incontra l’amministratore di Sviluppumbria Michela Sciurpa

Perugia – Si è tenuto nei giorni scorso presso la sala del Consiglio di Palazzo dei Priori un importante incontro tra la Giunta Comunale e l’Amministratore Unico di Sviluppumbria Spa, Michela Sciurpa.

Un’occasione di presentazione della nuova Sviluppumbria e delle sue attività presenti e future a tutti gli esponenti della Giunta comunale per riattivare un proficuo e collaborativo dialogo istituzionale rimasto fermo – sottolinea l’Agenzia – da oltre 10 anni.

L’Agenzia regionale ha illustrato all’Amministrazione comunale gli strumenti finanziari di supporto e sostegno al sistema imprenditoriale, con particolare riferimento all’internazionalizzazione, all’innovazione e agli investimenti produttivi.

Nel corso dell’incontro ci sono stati gli interventi dell’Assessore Varasano con la richiesta di informazioni sui progetti realizzati e sui risultati raggiunti in questi ultimi anni dall’Agenzia regionale e degli Assessori Cicchi (politiche sociali) e Giottoli (sviluppo economico) i quali hanno riscontrato possibili e potenziali aree di collaborazione sui temi dell’economia sociale, del terzo settore, della promozione e sviluppo dell’imprenditorialità e del sostegno all’internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio comunale.

Il dialogo sistematico che l’Agenzia sta costruendo con il territorio è fondamentale sia per facilitare la circolazione delle informazioni che per contribuire alla costruzione di un network collaborativo.

Per l’Amministratore Unico Michela Sciurpa “un sentito ringraziamento al Sindaco Andrea Romizi, agli Assessori Cristina Bertinelli e Clara Pastorelli e a tutta la Giunta. E’ molto importante, soprattutto in questo periodo, riprendere un dialogo costruttivo e collaborativo tra il Comune di Perugia, capoluogo di regione, e l’Agenzia di sviluppo economico regionale. Unire le forze istituzionali per lavorare insieme verso una rapida ripresa e rilancio della nostra economia regionale”.