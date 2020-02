Perugia, lo storico negozio della Talmone chiude i battenti. Il calvario del centro storico.

Benvenuti all’ennesima chiusura di un negozio storico del centro di Perugia. Mentre gli amministratori locali se la cantano e se la suonano , al centro storico della citta’ arriva l’ennesima chiusura: la Talmone non c’ e’ piu’. Lo storico negozio, in corso Vannucci , ha chiuso i battenti e spento le luci. Ormai e’ un elenco interminabile: dal negozio di telefonia 3 a quello del Bandito, da Bata a Fagioli, e tanti altri. Ora anche il negozio Talmone , dopo 57 anni, abbandona la citta’. L’acropoli ogni giorno che passa perde pezzi, una situazione drammatica che non puo’ essere semplicemente liquidata con la crisi e tante attivita’ che si tengono lontane da corso Vannucci. Per non parlare di negozi con marche importanti ormai assenti da Perugia, come poche altre citta’ italiane . Adesso e’ la volta di un negozio che nel 1963 aprì in franchising a via Fani, nel cuore di corso Vannucci. E’ proprio così, sono passati ben 57 anni quando lo storico negozio della Talmone alzo’ la saracinesca prima a via Fani, poi negli anni ottanta si trasferì in via Maesta’ delle volte. Quello che preoccupa e’ considerare questa via crucis una cosa normale e inevitabile , quasi un atto di rassegnazione.