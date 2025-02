Perugia, Metrobus: modifiche alla circolazione a Fontivegge, proseguono gli incontri con la cittadinanza

Per consentire l’avanzamento dei lavori del Metrobus e, in particolare, la costruzione del capolinea di Fontivegge in via Sicilia, è stata emessa l’ordinanza n. 245/2025, che introduce modifiche alla viabilità in via Pievaiola. A partire dal 3 febbraio, il provvedimento prevede:

• Restringimento della carreggiata (corsia di sinistra, secondo il senso unico di marcia) nel tratto compreso tra via del Macello e via Sicilia, con apposita segnaletica, anche notturna, e idonea transennatura, installata progressivamente in base all’avanzamento dei lavori.

• Limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dal cantiere e nelle aree limitrofe.

Incontri con la cittadinanza: il punto dell’Amministrazione

Nel frattempo, proseguono gli incontri pubblici per illustrare le fasi di realizzazione dell’opera. Nella giornata di ieri, 13 gennaio, la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi, la dirigente dell’Unità Operativa Mobilità Margherita Ambrosi e i tecnici della direzione lavori – Maurizio Serafini, Lorenzo Serafini e Sara Berretta di Abacus – hanno incontrato cittadini e comitati della zona di Fontivegge presso il Centro Servizi Giovani all’Ottagono.

Durante la riunione, alla quale ha partecipato un pubblico numeroso, grazie anche ai comitati di Fontivegge con il Presidente Lanfranco Ghiani e il comitato di via Chiusi rappresentato da Elisabetta Mancini, sono state presentate nel dettaglio le varie fasi del cantiere che prenderà il via il 3 febbraio.

“La grande partecipazione a questo incontro – ha dichiarato la sindaca Ferdinandi – dimostra la volontà dei cittadini di essere parte attiva nei processi di trasformazione della città. Il Metrobus è un’opera complessa, che abbiamo ereditato con un significativo ritardo nei tempi di avvio: i lavori sarebbero dovuti partire ad ottobre 2023, ma scelte politiche del passato hanno rallentato il progetto. Oggi, grazie a una cabina di regia attiva ogni lunedì, stiamo affrontando le criticità per portarlo avanti nel miglior modo possibile, garantendo un equilibrio tra esigenze tecniche e impatti sulla città. È una sfida complessa, ma anche un’opportunità per migliorare la mobilità e ridurre l’uso dell’auto privata.”

Ferdinandi ha poi sottolineato che, pur trattandosi di un progetto ereditato, la sua amministrazione non ha mai ipotizzato di bloccarlo: “Nel nostro programma elettorale abbiamo chiarito che, trattandosi di un’iniziativa finanziata con fondi PNRR, non sarebbe stato possibile fermarla. Ora la nostra priorità è portarla a termine con i vincoli strettissimi che abbiamo: giugno 2026 è dietro l’angolo. Il nostro obiettivo è trasformare questa opera in una reale opportunità per la città.”

Un call center per i cittadini

Anche l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi ha ribadito l’importanza del confronto con la cittadinanza: “Questi incontri servono a far dialogare tutti i soggetti coinvolti: amministrazione, direzione lavori, imprese e cittadini. Ci stiamo impegnando affinché la popolazione sia informata e supportata in ogni fase del cantiere.”

Per questo, da lunedì sarà attivato un call center dedicato:

• 345.6753959 per informazioni sui cantieri

• 345.3934024 per servizi rivolti alle persone con fragilità

Il servizio sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 14.

L’amministrazione comunale proseguirà con incontri e aggiornamenti costanti per accompagnare la città in questa fase di trasformazione.