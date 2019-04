Perugia, nuovi funzionari in Questura e presso il reparto di prevenzione crimine

PERUGIA – Il Questore ha dato il benvenuto, nella Città di Perugia, al Vice Questore dr. Carmelo ALBA, nuovo Dirigente la Squadra Mobile, ed al Commissario Capo dr.ssa Maria Celeste BRUNI, nuovo Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria – Marche” con sede a Perugia.

Il Dr. Carmelo ALBA, classe 1974, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Messina, ha frequentato, nell’anno 2005, il 96° corso biennale per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma; dall’anno 2008 al 2010 ha poi rivestito, presso la Questura di Reggio Calabria, l’incarico di Vice Dirigente l’U.P.G.S.P. e di Dirigente l’Ufficio Immigrazione, fino al trasferimento presso la Questura di Messina, ove ha prestato servizio, dall’anno 2011 al 2013, presso il Commissariato di P.S. di Sant’Agata Militello in qualità di Dirigente, poi dall’anno 2014 al 2016 con il medesimo incarico presso il Commissariato di P.S. di Patti, per poi approdare nel 2017 alla Squadra Mobile dell’omonima Questura, in qualità di Dirigente la Sezione Criminalità Organizzata.

La Dr.ssa Maria Celeste Bruni, classe 1987 si èlaureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia ed ha frequentato il 105° corso di formazione per Commissari alla Scuola di Roma, ed è stata successivamente assegnata alla Questura di Biella dove ha diretto per due anni e 4 mesi l’Ufficio Immigrazione.

Il Questore, dopo aver fatto gli auguri di buon lavoro ai due Funzionari, ha affermato di confidare nel prezioso contributo che l’entusiasmo e la professionalità apportati dal dr. ALBA e dalla dr.ssa BRUNI, non potranno che elevare i già lusinghieri risultati raggiunti dalla Polizia di Stato per la sicurezza nella Provincia di Perugia.