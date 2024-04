Perugia, picchiato in pieno centro per una sigaretta: arrestato marocchino 40enne

Picchiato con un mazzo di chiavi con la scusa di una sigaretta. E’ successo a Perugia dove un uomo è stato rapinato in piazza Piccinino. L’aggressore un quarantenne marocchino, già conosciuto dalle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale. Il quarantenne avrebbe avvicinato la vittima chiedendogli una sigaretta ma quando gli è stata negata l’aggressore lo ha colpito con un mazzo di chiavi e gli ha rubato il cellulare per impedirgli di chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato che hanno fermato il marocchino e prestato soccorso alla vittima. L’aggressore è stato poi portato in Questura dove è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni personali. La vittima è stata invece accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove è stato medicato dai sanitari con una prognosi di sette giorni.