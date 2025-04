Porte aperte alla Perugina per la Giornata del made in Italy (martedì 15 aprile)

Martedì 15 aprile porte aperte alla Perugina di San Sisto, a Perugia, per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese il giorno della nascita di Leonardo da Vinci con l’obiettivo di promuovere la creatività e l’eccellenza italiana. Il gruppo Nestlé in Italia ha deciso di aderire anche quest’anno all’iniziativa. I visitatori potranno così scoprire l’affascinante storia dell’azienda e della sua produzione, in primis dei celeberrimi Baci Perugina, nati da un’intuizione di Luisa Spagnoli e diventati un’icona del Made in Italy in tutto il mondo. Gli interessati potranno iscriversi a uno dei tre turni (11,15, 12 e 15,30) collegandosi al link Casa del Cioccolato e museo storico Perugina: Perugina.com o contattando il numero verde 800800907. La partecipazione è gratuita ed è consentita esclusivamente previa prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.