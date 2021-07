Presentazione di un accordo tra Irecoop Impresa Sociale e Università Mercatorum per l’attivazione a Perugiac di un Eipoint di orientamento

Finalizzata all’attivazione di un Eipoint informativo, verrà presentata ufficialmente giovedì 15 luglio alle ore 16.30, nella sede di Confcooperative Umbria in via della Pallotta 12 a Perugia (diretta online anche sulle piattaforme Facebook e Zoom), la nuova collaborazione tra Irecoop Impresa Sociale, ente di formazione accreditato presso la Regione Umbria e la Regione Sicilia ma operante anche in Abruzzo, e l’Università Mercatorum, ateneo telematico delle Camere di Commercio italiane.

Nel mese di giugno scorso, infatti, l’ente di formazione che fa capo a Confcooperative Umbria ha stipulato una convenzione con la quale Università Mercatorum accredita l’Eipoint Irecoop come “Centro qualificato d’orientamento per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi”.

All’incontro riservato ad autorità e stampa, che segnerà anche l’avvio ufficiale dell’attività dell’Eipoint presso la stessa sede di Irecoop e Confcooperative,saranno presenti il presidente regonale dell’associazione di imprese Carlo di Somma; il responsabile dell’Eipoint dell’UniversitàMercatorum di Assisi, Matteo Fortunati;la tutor di rete Uniweb Marianna Farnesi;e, in collegamento Zoom, la Prof.ssa Maria Antonella Ferri che nei giorni scorsi ha esposto alla rete degli Eipoint l’offerta formativa di Università Mercatorum per il nuovo anno accademico 2021-2022, che prevede ben 18 corsi di laurea e 29 indirizzi di studio

Con questo accordo, Irecoop Impresa Sociale amplia così la propria offerta formativa anche al livello accademico, mantenendo e rafforzando la sua posizione di partner qualificato delle cooperative per la formazione e la riqualificazione dei soci, soprattutto in questo periodo di ripresa dopo la pandemia.

L’evento, come detto, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Irecoop Impresa Sociale all’indirizzo https://www.facebook.com/irecoopimpresasociale e potrà essere seguito utilizzando il seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/87658640711?pwd=MkdKaUtpV1R6d3ptN1RsMDhDT1hlZz09(Webinar ID: 876 5864 0711, Passcode: 468100)