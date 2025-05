Presidente Proietti: “La nomina di Carmela Colaiacovo a presidente de ‘Il Sole 24 Ore’ onora l’Umbria”

“Desidero esprimere, anche a nome di tutta la Giunta regionale, le più vive e sincere congratulazioni a Carmela Colaiacovo per la prestigiosa nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione de ‘Il Sole 24 Ore’. Questo riconoscimento non è solo un attestato delle sue elevate competenze, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra regione”: così la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

“In questo scenario in continua evoluzione, il servizio offerto da questo grande gruppo editoriale, che tiene alta l’attenzione sulle attività delle imprese e sul mondo economico e sociale, rappresenta da sempre un elemento distintivo di un’informazione che guarda al futuro e al progresso del territorio”.

“Desideriamo evidenziare anche l’impegno e l’attenzione di Carmela Colaiacovo – ha aggiunto la Presidente Proietti – verso la promozione di un modello di turismo sostenibile, che sappia coniugare la fruizione delle nostre bellezze naturali e artistiche con la tutela del nostro inestimabile patrimonio culturale. Siamo certi che Carmela Colaiacovo saprà portare avanti con passione e competenza le nuove sfide che l’attendono, come ha sempre fatto in tutti i prestigiosi incarichi da lei ricoperti”.