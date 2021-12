Presidente Tesei e sindaco Romizi “incontro positivo al demanio per la cittadella giudiziaria”

Un incontro definito estremamente proficuo quello che la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, insieme al Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, hanno tenuto questo pomeriggio nella sede romana del Demanio con il Direttore dell’Agenzia, Alessandra del Verme, e il Direttore della Direzione regionale Toscana e Umbria, Michele Lombardi.

I responsabili del Demanio si sono infatti impegnati a condividere, prima delle festività natalizia, il cronoprogramma aggiornato e puntuale in merito alla realizzazione della cosiddetta Cittadella Giudiziaria del capoluogo umbro. Realizzazione per la quale, inoltre, saranno utilizzate procedure accelerate previste dalla legge per le grandi opere e applicabili anche per questo tipo di interventi.

Le istituzioni umbre, al termine dell’incontro da loro richiesto, hanno espresso soddisfazione per quanto emerso.

“Dopo la copertura finanziaria – hanno affermato la Presidente Tesei e il Sindaco Romizi – di cui avevamo già ottenuta conferma a seguito delle precedenti interlocuzioni avute con il Ministero della Giustizia, si è fatto un ulteriore fondamentale passo in avanti verso la realizzazione di un’opera attesa e di grande interesse per la nostra comunità cittadina e regionale”.