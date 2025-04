Rally dell’Umbria 2025: Da Perugia A Fabriano per celebrare il legame delle fontane

Il Rally dell’Umbria, (1–4 maggio 2025) evento moto-turistico di rilievo europeo organizzato da Moto Club Umbria A.S.D., celebra quest’anno il legame storico tra la Fontana Maggiore di Perugia e la Fontana Sturinalto di Fabriano, recentemente sancito da un protocollo di intesa tra i due Comuni.

La continuità artistica tra le due fontane ha stuzzicato l’interesse di Filippo Ceccucci, storico dell’arte e Presidente di Moto Club Umbria A.S.D., associazione che organizza Rally dell’Umbria. Dopo un lungo lavoro a quattro mani con il Professor Fabio Marcelli, Filippo Ceccucci ha suggerito al Moto Club Umbria e al gruppo di lavoro che anima quest’associazione una tappa veramente speciale, di forte valore simbolico e culturale che prontamente è stata impressa a questa quattordicesima edizione di Rally dell’Umbria.

La XIV edizione inaugurerà il 2 maggio con la partenza da Corso Vannucci, preceduta dal saluto del Sindaco Vittoria Ferdinandi nella Sala dei Notari. Le oltre 250 moto attraverseranno strade secondarie fino a Fabriano, per una festa in Piazza del Comune.

Il Rally dell’Umbria si conferma volano di promozione culturale e turistica grazie a un percorso di oltre 750 km in tre giorni, che toccherà anche Deruta e Monteleone d’Orvieto. L’iniziativa gode del patrocinio delle Regioni Umbria e Marche, dei Comuni di Perugia e Fabriano e di altre realtà locali.

Come da tradizione, il rally si svolgerà in totale rispetto del territorio, con l’utilizzo di road-book cartacei ed elettronici. Forte anche la partecipazione internazionale, con materiali tradotti in quattro lingue, a conferma della crescente attrattività dell’evento.

Programma delle giornate

Venerdì 2 maggio – prima tappa dalle ore 8,30: allestimento Corso Vannucci, arrivo dei partecipanti che parcheggiano seguendo le indicazioni del personale Moto Club Umbria, coadiuvato dalla Polizia Municipale ore 9,00: briefing e saluto delle Autorità nella Sala dei Notari ore 9,30: partenza della prima tappa dalle ore 13,00 merenda in piazza del Comune a Fabriano dalle ore 17,00: fine tappa ai Giardini Carducci per aperitivo offerto a tutti i partecipanti

Sabato 3 maggio – seconda tappa ore 8,00: partenza dai Giardini Carducci della seconda tappa ore 13,00: merenda a Roccatamburo dalle ore 18,00: fine tappa a Deruta aperitivo offerto a tutti i partecipanti

Domenica 4 maggio – terza tappa ore 8,00: partenza dai Giardini Carducci della terza tappa dalle ore 13,00: arrivo e merenda a Monteleone d’Orvieto, festa conclusiva della manifestazione.