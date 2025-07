Riaperta la strada “Nursina” dopo il sisma del 2016: 15 milioni di euro di lavori

“Con il completamento dell’intervento di messa in sicurezza e ripristino della Strada Provinciale 64 “Nursina” oggi è stato compiuto un altro passo avanti nel percorso di rinascita dell’Appennino centrale. Si tratta di un’infrastruttura dall’importanza rilevante, nell’ambito del collegamento interregionale tra le Marche e l’Umbria, che attraversa i territori del Comune di Arquata del Tronto. L’arteria rappresenta un itinerario interregionale alternativo rispetto alla SS 685 “Tre Valli Umbre”, e collega nuclei importanti come Tufo e Capodacqua al resto del territorio. Alla cerimonia, nelle Marche, erano presenti, tra gli altri, anche il Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Sergio Loggi e il sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi. Il presidente Massimiliano Presciutti ha sottolineato il valore strategico dell’intervento: “Con questa nuova fase possiamo rilanciare anche il progetto dell’Italia di Mezzo, puntando su un modello che collega concretamente turismo e valorizzazione del territorio. E’ una visione che mette al centro la sinergia tra territori e le eccellenze locali, per offrire un’esperienza autentica e sostenibile ai visitatori e opportunità di sviluppo alle comunità”. Il tratto di quasi 15 chilometri della “Nursina”, era stato gravemente danneggiato dal terremoto del 2016, con numerosi dissesti che avevano reso necessaria la chiusura al traffico e l’avvio di un impegnativo piano di ricostruzione e consolidamento. L’intervento conclusivo, del valore di oltre 15 milioni di euro, ha previsto opere strutturali di consolidamento della scarpata a valle e il rafforzamento della scarpata a monte.