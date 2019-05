San Giustino, Fratini: “Vittoria di gruppo”

SAN GIUSTINO – Paolo Fratini resta sindaco di San Giustino contro un’agguerrita Lucia Vitali. “E’ stata una campagna elettorale difficile, un risultato impensato alla vigilia – ha dichiarato un emozionato Fratini – Un ringraziamento speciale a tutti i cittadini che ci hanno votato e alla squadra che mi ha sostenuto con un lavoro eccezionale sul territorio. Non si vince da soli ma in gruppo, questa è stata la nostra forza. Un ringraziamento a tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto”. “La politica deve tornare a stare in mezzo alla gente e non nei palazzi, per capire le esigenze dei cittadini – ha concluso il neo sindaco – ci attendono 5 anni di lavoro e di progetti, per continuare a fare crescere ulteriormente San Giustino”.