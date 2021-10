San Venanzo, Cgil: Sindaco Marinelli annuncia presenza a manifestazione a Roma

“Ci sono momenti in cui è necessario che tutte le istituzioni, tutti i partiti politici, tulle le forme associative e tutti i cittadini, di qualunque idea politica, assumano un atto di responsabilità per affermare che ogni forma di fascismo e di violenza politica va respinta con ogni mezzo”. Lo dice il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli, annunciando la propria presenza alla manifestazione indetta a Roma per questa sera da Cgil, Cisl e Uil. “E’ per queste ragioni – dichiara Marinelli – che sarò in piazza. Sarà un onore – conclude – oltreché un impegno istituzionale, rappresentare il nostro Comune e, sono certo, tutti i nostri cittadini”.