Seicento speaker a Perugia per il Festival del giornalismo

Al via il 9 aprile la 19esima edizione del Festival internazionale del giornalismo che si tiene fino a domenica 13 aprile a Perugia. La città accoglierà quasi 600 speaker provenienti da tutto il mondo, pronti ad alternarsi ai microfoni di oltre 200 eventi in programma. L’apertura sarà con un focus sulla regione Umbria, che non solo accoglie il Festival da quasi vent’anni, ma si presenta ora come laboratorio avanzato di comunicazione pubblica, innovazione digitale e cittadinanza attiva. Anticiperà alcuni dei temi generali su cui si concentrerà l’edizione 2025: centralità dell’informazione, sostenibilità, reti locali e globali. L’evento inaugurale sarà “L’Umbria è facile: la Regione a portata di mano” dedicato al rapporto tra giornalismo, trasparenza e servizi pubblici digitali. Protagonista è “Umbria Facile”, l’app istituzionale che ambisce a diventare strumento quotidiano per i cittadini. Si prosegue con il panel ‘Podcast, libri e musei: i giovani al centro della cultura’ dove la Generazione Z racconta il patrimonio culturale regionale con il linguaggio delle piattaforme. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, in streaming e on demand su festivaldelgiornalismo.com