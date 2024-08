Si è spento Giampiero Bedini, un uomo e giornalista con uno stile di altri tempi

Si è spento questa mattina Giampiero Bedini, giornalista eugubino, brillante firma de “La Nazione” e fondatore di Radio Gubbio e dell’emittente Trg di cui è stato per due volte direttore responsabile. Ha raccontato fino a poche settimane fa la cronaca della sua città, con stile unico di uomo d’altri tempi. E’ andato via con garbo, lontano dai riflettori circondato dall’affetto dei suoi figli. Sempre preciso, puntuale, cordiale nei modi, pacato, sempre composto. Serio, ma senza mai perdere quel tocco di ironia necessario per sdrammatizzare le situazioni più difficili. E’ stato uno degli ultimi giornalisti umbri della vecchia guardia. Un uomo con una visione veramente cristiana, credente fervente, una fede profonda vissuta non solo formalmente. Ha vissuto la bellezza del matrimonio in modo esclusivo e con Rita si è aperto alla vita fino all’ultimo giorno. La sua vita è terminata un anno fa quando Rita è venuta a mancare dopo una lunga malattia. I funerali si terranno sabato 31 agosto, alle 10, a Sant’Agostino. La camera ardente sarà allestita da oggi pomeriggio nella sala parrocchiale del Chiostro.