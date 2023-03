Siulp Sindacato di Polizia, progetto “ONLY ONE LIFE”, campagna nazionale sugli stili di vita

A cura del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia SIULP Provinciale di Perugia e l’Università degli Studi di Perugia è stato programmato, a Perugia, il prossimo 3 Aprile, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Piazzale S. Gambuli, 1 – Torre Ellittica, alle ore 10.00), l’incontro “ONLY ONE LIFE” destinato agli studenti degli istituti di istruzione superiori. Obiettivo è quello di aprire una riflessione e un confronto sul tema del valore della vita, individuando e proponendo condotte e stili di vita virtuosi, improntati alla prudenza e al rispetto della vita propria e altrui.

Durante l’evento verrà proiettato il docufilm “Ogni Giorno” del giornalista Luca Pagliari, realizzato in collaborazione con la Polizia Stradale, con l’Osservatorio per l’educazione e la sicurezza stradale della Regione Emilia Romagna e, soprattutto, con il contributo fondamentale di Simonetta e Vittorio, genitori di Francesco Saccinto, un giovane di 14 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale verificatosi nel 2013 a Corinaldo, provincia di Ancona.

L’iniziativa è organizzata dai professori Simona Bigerna e Paolo Polinori del Dipartimento di Economia dell’Ateneo perugino, insieme al dottor Massimo Pici, segretario generale provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (S.I.U.L.P.), dott. Roberto Carlotti referente scuole Ass. Margot, con gli assessori del Comune di Perugia Edi Cicchi, per le Politiche Sociali, e Leonardo Varasano, per la Cultura. Si svolge in collaborazione con le associazioni “Un’altra storia”, campagna nazionale di prevenzione sugli stili di vita, “Rose Bianche sull’Asfalto” per la prevenzione della guida in stato di ebbrezza e con uso di sostanze stupefacenti (fondata dai genitori di Francesco Saccinto e dai suoi compagni di scuola), “Penelope”, che riunisce le famiglie e gli amici delle persone scomparse; è patrocinata da Regione Umbria, Comune di Perugia, Umbra Acque e da altre associazioni del territorio.

Al termine della proiezione Vittorio Saccinto e Simonetta Pellicia, insieme ad altri esponenti ed esperti , daranno vita al dibattito con gli studenti.

Saranno presenti il Direttore del Servizio Polizia Stradale presso il Dipartimento della P.S. Dott. Filiberto Mastrapasqua, il Questore Dott. Giuseppe Bellassai, il Prefetto Dott. Armando Gradone , il Dirigente della Sezione Polizia Stradale Perugia Dott. Francesco Cipriano, il Dirigente del Compartimento Lazio Umbria Dott. Teseo Desanctis, il Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Nicoletta Caponi , Luca Panichi della fondazione “Michele Scarponi” e altri autorevoli rappresentanti del settore della sicurezza stradale.

L’incontro sarà moderato da Luca Giovannelli dirigente Siulp, già responsabile dell’Ufficio incidenti della Polizia Stradale di Perugia.