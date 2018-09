Svincolo di Scopoli, l’assessore Chianella rassicura: “Fondi stanziati”

FOLIGNO – Nella sessione dedicata alle interrogazioni a risposta immediata (Question Time) della odierna seduta assembleare, il consigliere regionale Giacomo Leonelli (PD) ha chiesto

all’assessore alle infrastrutture Giuseppe Chianella di “conoscere ed approfondire eventuali aggiornamenti riguardo la progettazione e la realizzazione dello svincolo all’altezza della frazione di Scopoli (Foligno) sulla Ss 77 Val di Chienti, un’opera prioritaria per lo sviluppo della Val Menotre e dell’Alta Valnerina”.

“Proprio questa mattina – ha evidenziato Leonelli – con l’audizione sulla Quadrilatero, ci sono stati degli aggiornamenti su questa infrastruttura, che darebbe maggiore sicurezza e garantirebbe collegamenti

più efficaci per vaste aree. In passato ci sono stati pareri negativi della Sovrintendenza e richieste della popolazione che dall’infrastruttura non ha avuto alcun beneficio. La novità è che l’ingegner Perosino della Quadrilatero ha espresso la propria fiducia sulla presenza della piena copertura finanziaria (Regione–Anas-Quadrilatero) per la realizzazione dello svincolo”.

Nella sua risposta, l’assessore Chianella ha spiegato che “la Regione ha sempre chiesto al Governo la realizzazione di questo svincolo, su cui all’inizio ci fu un parere positivo. Le risorse, da quanto è emerso

durante una riunione svoltasi il 2 agosto, dovrebbero ammontare a circa 160milioni, tra Umbria e Marche, per gli interventi complessivi individuati dalle Regioni. Negli ultimi giorni Perosino ha risposto alle mie sollecitazioni, chiarendo che sono stati assegnati ad Anas i fondi necessari allo svincolo di Scopoli. A breve verrà quindi aggiornato il contratto di programma. Ci auguriamo che la Sovrintendanza riveda la propria posizione e si possa arrivare ad un esito positivo”.

Leonelli ha replicato dicendosi “soddisfatto per la risposta. Bene che la Regione Umbria abbia recepito la mozione, di cui ero primo firmatario, che indicava Scopoli come una priorità, così come individuata oggi da Anas anche grazie al lavoro svolto dalla Regione. Positivo anche che Anas e Quadrilatero abbiano recepito le nostre richieste. Speriamo che la ragionevolezza prevalga sulla burocrazia, si tratta di un’opera importante e spesso sottovalutata, anche per gli effetti positivi sull’area del Cratere”.