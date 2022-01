Terni, il vescovo incontra i giornalisti in occasione della festa di San Francesco di Sales

In occasione della festa di San Francesco di Sales, lunedì 24 gennaio alle ore 12.30 presso il Vescovado di Terni, in piazza Duomo, il vescovo Francesco Antonio Soddu incontrerà i giornalisti per un breve momento di preghiera e di dialogo. Sarà presentato il messaggio di papa Francesco per la 56^ giornata delle comunicazioni sociali «Ascoltate», nel quale il papa francesco esorta il mondo della comunicazione a sviluppare l’ascolto delle persone e della società, poter crescere, anche professionalmente, come comunicatori.

Con la richiesta di invitare tutta la redazione e chiunque crediate opportuno e che non dovesse essere raggiunto personalmente da questo messaggio.