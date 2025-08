Todi si accende sabato 2 agosto per la “Notte Bianca”

Tutto pronto per la Notte Bianca di Todi in programma sabato 2 agosto nel centro storico della città a partire dalle ore 18:00 alle ore 2:00 della domenica. L’idea portante della manifestazione è di dare vita ad un evento diffuso in grado di fare della piazza, delle vie, degli slarghi un grande palcoscenico per gruppi musicali e artisti da strada, con le attività commerciali aperte e i siti culturali, quali le cisterne romane e la torre dei Priori visitabili.

Principali aree di esibizione e intrattenimento saranno i Giardini Oberdan, Piazza Umberto I, Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi, Piazza Bartolomeo d’Alviano e la Terrazza del Nido dell’Aquila, ognuna caratterizzata da un genere musicale.

Elemento di novità sarà il coinvolgimento dell’area di Porta Romana, dove in collaborazione l’Art District, che si trasformerà in una galleria a cielo aperto animata anche qui da musica, mostre, incontri, performance artistiche ed eventi di intrattenimento.

Il Comune ha emanato disposizioni specifiche in termini di viabilità, collegamenti bus gratuiti, vendite da asporto, affinché la manifestazione possa svolgersi in condizioni di piena sicurezza e fruibilità degli spazi. Prevista così l’interdizione al traffico veicolare, i servizi gratuiti di navetta tra i parcheggi a ridosso delle mura e il centro storico fino alle ore 2:00, e l’apertura dell’impianto di risalita meccanizzata fino alla stessa ora.

“L’organizzazione è in mano anche quest’anno – spiega il Sindaco Antonino Ruggiano – ai giovani dell’associazione Vega, una scelta che vuole premiare l’iniziativa e il protagonismo delle nuove generazioni. La presenza di tanti eventi anche in Via Matteotti è un segnale di grande significato e un successo sotto tutti i punti di vista: sociale, culturale e anche commerciale”.

“L’obiettivo – sottolinea Jacopo Bertini di Vega – è di valorizzare il centro storico e di contribuire all’offerta turistica di Todi, accrescendo la capacità di attrazione della città verso il comprensorio circostante e l’Umbria tutta”.

E mentre lo start si va avvicinando, l’assessore comunale alla cultura Alessia Marta è già al lavoro per l’altro evento, quello della 1/2 Notte Bianca dei bambini che si svolgerà la settimana successiva sabato 9 agosto: “nei prossimi giorni sveleremo il programma che sarà all’altezza delle aspettative”.