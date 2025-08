Umbertide, dall’8 agosto al via i lavori in piazza Mazzini

Dal giorno 8 agosto 2025 ad Umbertide verranno adottate nuove misure di viabilità in centro storico per l’avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza Mazzini. Secondo il comunicato stampa diramato dal Comune saranno adottate le seguenti misure:

apertura della nuova viabilità a senso unico in via Bremizia (cioè nella nuova strada pavimentata) che condurrà al senso rotatorio tra via Vittorio Veneto e via Roma. Tale strada limitrofa alla Collegiata potrà essere percorsa unicamente da veicoli con massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;

le autovetture provenienti da Montone e dalla zona Fontanelle, giunte all’altezza di piazza Mazzini, dovranno necessariamente percorrere il senso rotatorio che verrà predisposto e dovranno dirigersi o in via Roma o tornare indietro verso via Vittorio Veneto;

stante la limitazione di peso in via Bremizia, verrà installata all’altezza della stazione ferroviaria apposita segnaletica indicante l’obbligo di percorrere via Unità d’Italia per i veicoli sopra le 3,5 tonnellate diretti in via Roma o in direzione di Montone;

segnaletica equivalente verrà apposta alla rotonda delle Fontanelle per indicare il percorso privilegiato per i veicoli sopra le 3,5 tonnellate diretti in direzione di Pierantonio o Perugia. I veicoli sopra le 3,5 tonnellate provenienti dalle Fontanelle e diretti verso il centro potranno arrivare sino a via Forlanini per poi obbligatoriamente svoltare a sinistra in direzione dell’ospedale;

i veicoli aventi massa superiore e diretti in via dei Patrioti o in via Roma dovranno chiedere specifica deroga al divieto alla Polizia Locale che non potrà concederla nei giorni di mercato o in occasioni di eventi e manifestazioni pubbliche;

per i veicoli provenienti dalla Stazione ferroviaria e diretti in piazza Matteotti sarà consentito accedere utilizzando l’attuale percorso e potranno immettersi nella viabilità principale ripercorrendo la strada per svoltare obbligatoriamente a destra in via Stella per poi immettersi su via Gabriotti;

resta l’attuale viabilità per i veicoli che dalla stazione si dirigono in direzione di Niccone o Calzolaro.