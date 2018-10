Viabilità, lavori notturni sulla SS77 Var “Della Val di Chienti” tra Foligno e Colfiorito

FOLIGNO – La strada statale 77var “della Val di Chienti” (direttrice Foligno-Civitanova Marche) sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra Foligno (innesto SS3 Flaminia) e Colfiorito, in orario notturno dalle 22:00 alle 7:00, nelle notti di martedì 16 e mercoledì 17 ottobre, per consentire attività di manutenzione degli impianti tecnologici a servizio delle gallerie.

Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato della strada statale 77, con indicazioni sul posto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.