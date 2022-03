Vivo a colori: una nuova associazione a supporto della Breast Unit dell’ospedale di Perugia

Martedì 8 marzo alle ore 11 presso la sala Pagliacci del palazzo della Provincia di Perugia sarà presentata la nuova associazione “Vivo a Colori”, fondata dalla presidente Claudia Maggiurana, e la prima iniziativa in programma: la mostra fotografica “Un amore dal grigio al colore”, in programma dall’11 al 25 marzo al Castello di Spina (sala Country Quintavalle), situato in via Vittorio Veneto 18 a Spina di Marsciano. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Perugia e dal Comune di Marsciano.

L’associazione ha come obiettivo quello di sostenere con donazioni l’attività del reparto di Breast Unit dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e di fornire un supporto alle donne colpite da questa malattia e alle loro famiglie.

Alla conferenza stampa, moderata dalla giornalista Luana Pioppi, saranno presenti Claudia Maggiurana, il vice presidente dell’associazione Marco Pareti, la dottoressa Ambra Mariotti dell’equipe medica della Breast Unit di Perugia, Francesca Caproni, direttore del Gal Trasimeno Orvieto, e i rappresentanti delle istituzioni coinvolte.