Voce verso, due appuntamenti online a chiudere il mese di ottobre

Due gli appuntamenti previsti questa settimana per Voce verso, progetto didattico promosso dall’associazione Birba tra Assisi e Catania fino al prossimo 30 giugno e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

Lunedì 24 ottobre alle 17.30 prenderà il via “La biblioteca scolastica come concetto educativo” che vedrà protagonista Daniela Iacobello, assistente bibliotecaria della Biblioteca comunale di Militello in Val di Catania. Al centro dell’incontro la biblioteca scolastica nel processo educativo e del suo ruolo nella comunità. I temi che saranno affrontati sono la definizione di biblioteca scolastica; ruolo, servizi e attività della biblioteca scolastica; risorse umane, fisiche e digitali della biblioteca scolastica; sviluppo e gestione delle raccolte; biblioteche scolastiche e comunità: il rapporto con il territorio. Evento online.

Venerdì 28 ottobre sarà la volta di “APProccio digitale: scoprire app e usarle a scuola e a casa” con Giulia Natale, formatrice, docente per il progetto Riconnessioni della Compagnia di San Paolo.

La Natale si occupa di app da una decina d’anni, dalle prime sperimentazioni alle eccellenze contemporanee. Il suo corso può rappresentare un buon modo per entrare nel mondo del digitale, tanto caro ai ragazzi, ma senza tralasciare alcune notevoli pubblicazioni utili allo sviluppo cognitivo, sui tanti linguaggi differenti, dei bambini. Evento online.

