We Ride As One 2025: a Deruta la grande festa Ducati dell’Umbria

La passione Ducati ha acceso anche quest’anno le strade dell’Umbria con l’edizione 2025 di We Ride As One, l’evento mondiale che unisce migliaia di motociclisti e motocicliste in una sola, grande parata. Un appuntamento ormai fisso nel calendario Ducati, che ogni primo sabato di maggio vede gli appassionati di ogni angolo del pianeta sfilare lungo le strade più affascinanti e suggestive delle proprie città, trasformandole in una celebrazione corale della community.

Raduni, giri panoramici, momenti di intrattenimento e condivisione: We Ride As One si conferma un’esperienza indimenticabile, che lascia un segno indelebile sulle strade di tutto il mondo. I concessionari Ducati, insieme ai Ducati Official Club, costruiscono programmi unici per ogni località, celebrando quest’anno anche il 25° anniversario dalla nascita della community.

In Umbria, l’evento è stato organizzato da CDP Ducati Perugia, in collaborazione con il Ducati Club Umbria, Moto Turismo Umbria, Lasimochevainmoto e il Motoincontro Fabio Celaia, raccogliendo numeri da record: 90 moto e 100 motociclisti e motocicliste hanno preso parte alla manifestazione, confermando la grande partecipazione e l’entusiasmo che la community Ducati sa generare.

Il Comune di Deruta, con la sua iconica Piazza dei Consoli, è stato il cuore dell’evento umbro. Qui si è svolta la tradizionale parata e la foto ufficiale, a immortalare un altro momento storico per gli appassionati delle due ruote. Ad accogliere i biker è stato l’Assessore al Turismo, Piero Montagnoli, che ha salutato i partecipanti presentando Deruta – città simbolo della ceramica artistica – come “onorata di far parte di un evento mondiale così importante”.

I partecipanti hanno potuto visitare l’affascinante Museo della Ceramica e l’antica Fornace Grazia, attiva sin dal XVI secolo, immergendosi nella storia e nella tradizione artigiana di Deruta.

Dopo la sosta in città, la carovana ha ripreso il percorso verso il Monte Peglia, con una tappa speciale per un momento di raccoglimento nel luogo dove ha perso la vita il centauro Fabio Celaia. Qui, tra commozione e ricordi, è stata celebrata una cerimonia commemorativa: un “minuto di rumore” per omaggiare la sua memoria e la piantumazione di un’ortensia bianca in suo ricordo.

La giornata è proseguita con una sosta a Parrano per un piccolo aperitivo, prima di dirigersi verso Mantignana per il pranzo conviviale, nel segno dell’amicizia e della passione condivisa per le due ruote.

Al rientro alla concessionaria CDP Ducati Perugia, tutti i partecipanti hanno ricevuto un omaggio speciale, sigillando una giornata che ha saputo coniugare emozione, cultura, memoria e divertimento.

“We Ride As One è la celebrazione della nostra community: ogni anno si rinnova con la stessa intensità e partecipazione, creando un filo rosso che collega migliaia di Ducati Official Club e appassionati in tutto il mondo” – hanno commentato gli organizzatori e l’AD della CDP Ducati Perugia, Filippo De Poi.