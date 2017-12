Foligno, all’ex teatro Piermarini mostra “La luce” fino al 7 gennaio

FOLIGNO – Nella sede dell’ex teatro Piermarini dal 28 dicembre fino al 7 gennaio prossimo, cinquanta artisti e pittori espongono le loro opere sul tema “La Luce”, non solo quella di Betlemme ma anche quella dell’amore, dell’aiuto, dell’accoglienza, dell’amore per la Terra e per tutti i suoi abitanti. L’alternarsi di luce ed ombra, d’altronde, rappresentano i caratteri distintivi della pittura. Domenica 7 gennaio, alle 17, in occasione della chiusura ufficiale della mostra, presente il professor Gesualdo Muratore, critico d’arte e presentatore del catalogo che verrà distribuito in questa occasione, l’assessore alla cultura, Rita Barbetti, incontrerà gli artisti per ringraziarli della loro partecipazione. L’iniziativa, patrocinata dal gruppo scout del Masci, ha calamitato l’attenzione , non solo di molti pittori di Foligno, ma anche di Perugia e di Terni. Sono presenti anche artisti che lavorano in Toscana , nelle Marche e a Roma.