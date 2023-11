Ritrovato a Perugia Cristiano Giordano il 12enne di Spello scomparso a Grosseto. Non si avevano più notizie da lunedì

ULTIM’ORA – E’ stato ritrovato a Perugia Cristiano Giordano, il 12enne di Spello scomparso lunedì a Grosseto. Il ragazzino è in buone condizioni di salute. Le ricerche nelle ultime ore si erano indirizzate in Umbria dove a Spello vive il padre del ragazzo che ha la tutela legale del figlio.———————–

Con il passare dei giorni cresce l’apprensione per la scomparsa di Cristiano Giordano, il ragazzino di 12 anni sparito da lunedì a Grosseto. Il dodicenne, con una storia familiare e personale non facile, si è allontanato durante la ricreazione mentre era a scuola nella cittadina Toscana. Cristiano era ospite da qualche mese della comunità per ragazzi difficili “La Crisalide” di Collecchio, comune di Magliano. La famiglia adottiva vive a Spello dove il padre lo aspetta con angoscia per riabbracciarlo: “Lo aspetto e non vedo l’ora di riportarlo a casa”, ha più volte detto in questi giorni. Anche gli insegnanti della scuola media di Albinia, in Maremma, hanno lanciato un appello: “Torna Cristiano, ti aspettiamo a braccia aperte”. Per ora però il ragazzino ha fatto perdere le proprie tracce, nessuno riesce a sapere notizie e non si sarebbe messo in contatto nemmeno con la famiglia. Dove sia e cosa pensa di fare resta un mistero. Dal racconto di alcuni compagni della comunità “La Crisalide” sembra che avesse manifestato la volontà di tornare a casa. Di sicuro, insieme ad un coetaneo, si è allontanato dalla scuola di Albinia passando per la scala anti-incendio. La Prefettura di Grosseto ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse fornendo una vera e propria scheda del ragazzo con tanto di foto. Cristiano Giordano, alto un metro e 68, al momento dell’allontanamento indossava felpa, jeans, scarpe Nike di colore nero. Con sé aveva uno zainetto ma niente cellulare e nessun documento. Dopo che si è allontanato dalla scuola, insieme al coetaneo, ha raggiunto la stazione ferroviaria, lungo la linea tirrenica Genova-Roma. Il suo amico è stato individuato e fermato, Cristiano invece è riuscito a dileguarsi. Gli investigatori sono convinti che abbia preso il treno per Roma, magari per rientrare in Umbria. A Spello tutti apprezzano la famiglia adottiva arrivata in Umbria al tempo dell’adozione di Cristiano. Il padre, persona perbene, lo aspetta ma senza mettergli pressione. Dovrà essere il ragazzo a decidere di tornare a casa. Nel frattempo continuano le ricerche da parte della polizia ferroviaria e delle altre forze dell’ordine che si sono allargate su Roma e l’Umbria.