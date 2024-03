ARCHIVIATA LA SARDEGNA MELONI CONFERMA L’ABRUZZO

di Pierluigi Castellani

Le speranze che si erano accese nel centrosinistra di poter fare il bis in Abruzzo dopo la vittoria in Sardegna si sono spente di fronte alla inesorabilità dei numeri. Il campo largo, anzi larghissimo, ha dovuto cedere nei confronti di un centrodestra guidato da una Meloni con l’elmetto. Ci sono stati evidenti errori nel centrosinistra. Credo innanzi tutto che la eccessiva politicizzazione a livello nazionale della competizione abruzzese abbia giovato alla Meloni, scesa in Abruzzo con il governo quasi al completo, anziché al centrosinistra. Se la campagna elettorale non avesse assunto toni da disfida tra Meloni e Schlein il risultato avrebbe potuto essere diverso. Una campagna elettorale infatti tutta centrata sull’Abruzzo e sui problemi irrisolti lasciati dalla giunta regionale guidata da Marsilio avrebbe valorizzato di più la figura di D’Amico riconosciuto più affidabile per qualità e competenza del candidato del centrodestra. Ed ancora credo, a costo di ripetermi, che la Schlein , Conte e gli altri abbiano sopravvalutato il risultato della Sardegna facendo sorgere false speranze sul cambiamento del clima elettorale nel paese. In Sardegna, i dati sono evidenti, più che di una vittoria di Alessandra Todde si è registrata una sconfitta della Meloni, tanto da poter dire che il vero vincitore sia stato il voto disgiunto di chi ha voluto dare un segnale alla Meloni, che aveva imposto un candidato non all’altezza. In Abruzzo, dove non c’era la possibilità del voto disgiunto, invece si è avuta, con grande dispiegamento di forze, di denaro e di promesse, la ricerca di una rivincita da parte della Meloni con la constatazione che ancora in Italia, come in Europa- si pensi al Portogallo-, il vento della destra soffia ancora forte. Sono troppi i problemi che incombono sull’Europa e quindi anche sul nostro paese: dall’incertezza economica dovuta al proseguire di due guerre ai confini europei, dal permanere di una incapacità dell’Europa di assumere una comune politica nei confronti del problema dell’immigrazione, unitamente al profilarsi all’orizzonte del ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump e quindi di una politica isolazionista, che spingerà tutti i paesi a pensare ai problemi all’interno dei ristretti confini nazionali, anziché a creare una unità di intenti di fronte al profilarsi di un assetto geopolitico dove si avranno nuovi attori come la Cina e l’ India, senza contare all’incombere del neoimperialismo della Russia di Putin. Di fronte a tutto questo una riflessione si impone nel campo delle forze politiche che desiderano un’alternativa al governo della Meloni. L’alternativa non si costruisce solo mettendo insieme tutte le forze dell’opposizione senza delineare un progetto comune, che offra credibilità e mostri coesione. Invece assistiamo ai continui distinguo di Conte e di Calenda, senza pensare all’imperscrutabilità di Renzi, mentre il PD dovrebbe ritrovare la sua origine di partito di centrosinistra evitando il rischio di radicalizzarsi in uno spazio minoritario, che non apporterebbe quel qualcosa in più che manca al cosiddetto campo largo. Per ora la Schlein sembra rincorrere Conte su temi congeniali dei 5Stelle insistendo troppo sul problema dei diritti, che pur essenziali in un campo largo di centrosinistra non possono rischiare di diventare la cifra identitaria del PD, alienandosi così parte dell’elettorato cattolico non riconducibile a un conservatorismo di tipo clericale. Insomma la vicenda dell’Abruzzo, con la sua mancata conquista, impone una riflessione comune nelle forze di opposizione per ritrovare uno slancio, che dia speranza e futuro e che dimostri che il vento della destra può ridursi ad un venticello facilmente opponibile.