I 40 candidati delle liste Tesei-Proietti: nomi noti e new entry. Arcudi e Tuteri per l’ex sindaca di Montefalco, Capaccioni e Ferrucci per la sindaca di Assisi

Sono 40, fanno parte del “cerchio magico” delle due candidate a presidente della Regione e a loro compete chiedere voti per farle vincere. Sono i quaranta candidati delle due liste che portano il nome di Donatella Tesei e Stefania Proietti. Donne e uomini scelti dalle due candidate, persone di propria fiducia, con il compito di portare un valore aggiunto alle due coalizioni. La governatrice uscente si affida a candidati già testati: l’inossidabile Nilo Arcudi, già assessore e presidente del Consiglio comunale di Perugia; il pediatra perugino Gianluca Tuteri, ex vicesindaco di Romizi con diversi passaggi di casacca negli ultimi anni; il candidato sindaco di Foligno con Bandecchi, Enrico Presilla; l’ex sindaco di Montecastrilli il medico Stefano Puliti. Gli altri candidati della lista “Tesei Presidente” sono: Enzo Angeli, Sabrina Annibali, Chiara Calzoni, Alessandro Camilli, Cecilia Cari, Cati degli Esposti, Stefano Delicati, Matteo Franceschini, Roberta Giorni, Debora Masci, Gigliola Rossi, Paola Trenoli, Carlo Valentini e Saimir Zmali. Stefania Proietti, invece, presenta una lista con tanti new entry e volti della società civile: insegnanti, liberi professionisti, medici e rappresentanti del mondo cattolico. A Perugia scenderanno in campo Giuseppe Capaccioni, leader di Comunione e Liberazione molto conosciuto anche tra i commercianti della città; Gabriele Biccini responsabile Agesci Umbria e portavoce Forum Giovani; Antonella Pulci commercialista; Luca Ferruci economista e docente universitario; Biancamaria Tagliaferri ex preside dell’Alberghiero di Assisi; Carla Casciari già assessore regionale alle politiche sociali. A Terni per la lista della Proietti (Umbria Domani) scenderanno in campo Carlo Ottone, con un passato nell’amministrazione comunale e oggi direttore generale di Mich (incubatore certificato per start-up); Nicola Avenia clinico universitario; Anna Marinelli dirigente della Uil con competenze nel mondo della scuola. A Orvieto scenderà in campo l’avvocato Florido Fratini presidente dell’associazione PrometeOrvieto nata in difesa della sanità orvietana. A Foligno, invece, scenderà in campo la notaia Elisabetta Carbonari, volto molto conosciuto in città, mentre a Spoleto Umbria Domani sarà rappresentata dall’insegnante Laura Zampa. A Città di Castello ci sarà il farmacista Luca Mancini, al Trasimeno l’insegnate Giselda Bruni, a Gubbio Sara Cardoni già impegnata nell’amministrazione locale, nella media Valle del Tevere scenderà in campo il ginecologo Vinicio Martinoli e il fisioterapista Consalvi. Nella fascia appenninica ci sarà anche l’ex sindaco di Valfabbrica e Vigile del Fuoco Oriano Anastasi. Assisi sarà rappresentata dal Consigliere comunale Giuseppe Cardinali, eletto nella lista civica della Proietti.