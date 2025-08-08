I POLITICI IN VACANZA E LA VACANZA DELLA POLITICA

di Pierluigi Castellani

Con la chiusura del Parlamento i politici si affrettano a recuperare i loro trolley e ad andare in vacanza, ma lasciano i problemi del paese irrisolti emblematicamente a suggerire ,che in effetti c’è anche una vacanza della politica , o meglio, un vuoto della politica di cui da troppo tempo soffre il paese. I bassi salari non consentono a tutti di raggiungere le spiagge, che appaiono sempre più vuote anche per gli alti costi di troppi stabilimenti balneari, la guerra in Ucraina affligge ancora quella popolazione ed a Gaza infuria quello che oramai sempre più molti chiamano genocidio ipotizzando anche una strisciante deportazione dei palestinesi, il commercio mondiale è devastato dalla politica dei dazi di Trump il cui unico obbiettivo è quello di far pagare agli altri il deficit di bilancio degli Usa per affermare la supremazia americana sul mondo e così appagare la sua inguaribile megalomania. Salta il vecchio ordine mondiale, che pure aveva le sue ragioni convalidate da una lunga storia ed il futuro del mondo è sempre più incerto. L’unica cosa che nel nostro paese sembra non voler andare mai in vacanza è la campagna elettorale, sempre attiva e disturbante gli italiani, che vogliano utilizzare il momento di pausa dal lavoro per dedicarsi alla famiglia o riflettere e pensare. L’ultima trovata della Meloni è stata quella di aprire la campagna elettorale nelle Marche a difesa del suo presidente ricandidato annunciando pomposamente, quasi fosse una sua particolare regalia, la concessione della zes ( zona economica speciale) alla regione Marche e ovviamente anche all’ Umbria , non tanto a dimostrazione di una doverosa imparzialità quanto a quella di una sua personale generosità. Dimenticando che della concessione della zes ai territori colpiti duramente dal terremoto si era già parlato da tempo per far ripartire l’economia delle zone devastate dal sisma. Non voglio negare che anche l’Umbria beneficerà certamente di questo provvedimento, ma mi chiedo perché proprio ora e perché viene annunciato proprio all’inizio della campagna elettorale del candidato di FDI quando sono passati anni dal devastante terremoto che ha colpito le due regioni? Le ragioni sono evidenti. La destra meloniana sa fare solo campagna elettorale lasciando ad altri di risolvere i problemi del paese. In campagna elettorale si possono promettere i blocchi navali contro l’immigrazione, si può promettere l’abolizione delle accise sulla benzina, si può promettere ogni bengodi al paese sperando, che poi gli elettori dimentichino le promesse e si contentino di qualche bonus concesso ogni tanto. La destra sa fare campagna elettorale ma non sa governare perché non ha cultura di governo, che significa non rincorrere i quotidiani sondaggi ma progettare il futuro del paese e della nuove generazioni. Ora in ogni caso c’è un momento di pausa per riflettere e pensare. Speriamo che la vacanza dei politici non significhi una vacanza, o peggio, un abbandono della seria politica, quella con la P maiuscola, che il paese non conosce più da troppo tempo.