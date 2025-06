IL SOVRANISMO DI TRUMP E GLI ALTRI

di Pierluigi Castellani

E’ oramai evidente per tutti, tranne per chi proprio non vuole, che il sovranismo di Donald Trump sta cannibalizzando i sovranismi e nazionalismi di cui si rivestono le politiche di alcuni stati europei come l’Italia di Giorgia Meloni. Sovranismi forti con i deboli ma ossequiosi nei confronti del pericoloso sovranismo dell’attuale inquilino della Casa Bianca. Gli ultimi fatti dovrebbero destare allarme nei più avveduti. Trump ha imposto ai paesi Nato l’innalzamento entro il 2035 delle spese militari al 5% del pil con la conseguenza che gli Usa, grandi produttori di armamenti potranno arricchire la loro industria delle armi; ha imposto, è il fatto più recente, al G7 di applicare la global tax al 15% , la tassa che dovrebbe frenare l’espansione predatoria delle grandi multinazionali, esentandone però le aziende americane, che sono proprio quelle per le quali la global tax è estata inventata. Guarda caso, le big tech degli Usa sono le maggiori finanziatrici della campagna elettorale di Donald Trump e che continueranno a farlo anche per le imminenti elezioni di medio termine, insistendo quindi con una politica per i ricchi anziché per i poveri, che sfacciatamente tradisce gli elettori delle periferie americane che hanno portato il tycoon alla Casa Bianca. Quei ricchi che si permettono, come Jeff Bezos per il suo matrimonio veneziano, una sfacciata esibizione di ricchezza. Ma il sovranismo trumpiano , che doveva imporre la pace in pochi giorni ,non si limita solo a questo, sta perseguendo una politica di relazioni internazionali piegate tutte alla logica della politica di potenza, per cui si rispetta l’ amicizia con Putin a cui si sta consentendo di proseguire la sua aggressione all’Ucraina e si consente a Netanyahu di continuare nella sua politica di annientamento dei palestinesi nella striscia di Gaza. Tutto questo distrugge ogni possibilità di intervento dell’Onu e degli altri organismi internazionali , che dovrebbero operare in direzione di una possibile pace. Il mondo sta tornando indietro alla politica di potenza dell’ottocento, che ha consentito alle potenze coloniali di depredare parti significative di continenti come l’Africa e l’Asia. E il sovranismo tanto sbandierato anche in casa nostra dalla Meloni e Salvini? Ebbene è chiaramente evidente che ogni politica di nazionalismo esasperato finisce per far prevalere il sovranista più forte a cui gli altri poi si debbono inchinare. E c’è un altro pericolo che l’Europa sta correndo, e cioè che il modello sovranista americano sta diventando un vero pericolo per la democrazia. Trump si sta avviando a rendere inefficaci nella democrazia americana i tanto richiamati pesi e contrappesi, che sono il vero baluardo per una democrazia liberale. Se il modello Trump di controllo della giustizia, della libera ricerca, di asservimento del parlamento con l’imposizione di una politica di bilancio, criticata persino da Elon Musk, di taglio delle tasse ai ricchi e diminuzione dei fondi per la sanità e per l’assistenza, dovesse essere preso a modello anche dai sovranisti di casa nostra allora dobbiamo prendere atto, che il mondo e l’Europa rischiano di scivolare sempre più verso la democrazia illiberale di Orban e le autocrazie alla Putin. Speriamo che questo campanello d’allarme svegli l’Europa e l’opposizione italiana, che stenta a darsi un obbiettivo comune da contrapporre alla destra di governo di Meloni.