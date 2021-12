IL VACCINO E I NO VAX

di Pierluigi Castellani

Le luci accese che illuminano le nostre città, le vie dello shopping che si animano, tutto predispone all’ottimismo per le prossime festività natalizie. Eppure la curva dei contagi è in salita ed i deceduti segnano ancora un triste primato. Anche la nostra regione non si sottrae a questi dati che ci dicono chiaramente come non siamo ancora fuori dalla pandemia e che il virus circola e non si può allentare lo stato di allerta nonostante siano aumentati i vaccinati, la campagna per la terza dose è in atto ed ora anche per gli under 12 anni inizieranno a presto le vaccinazioni. Sembra chiaro che il virus circola soprattutto tra coloro che frequentano la scuola primaria e tra i 18 ed i 40 anni cioè tra chi per lavoro, od altro, si muove ed affolla luoghi chiusi e le strade della movida. Per questo è insistente il richiamo di tutti coloro, che rivestono una responsabilità, a vaccinarsi nella speranza che anche gli scettici ed i dubbiosi alla fine si convincano ad accedere al vaccino. I dati infatti sono di una evidenza non contestabile. Chi non è vaccinato non solo rischia di ammalarsi ma diventa un possibile veicolo di contagio per tutti. L’obbligo di green pass rafforzato è una misura assolutamente necessaria, come le restrizioni nei luoghi di assembramento e si diffonde il consiglio di usare la mascherina all’aperto come già avviene in alcune città anche della nostra regione. Si sta discutendo tra gli scienziati e il livello politico della possibilità di introdurre l’obbligo di vaccinazione per tutti nell’intento di ridurre al minimo la fascia degli irriducibili no vax, i quali hanno assunto anche pericolose forme di protesta, minacciando Mario Draghi, gli scienziati, i presidenti di regione più attivi sul fronte del richiamo alle vaccinazione. E non mancano coloro, che motivano il loro no al vaccino con fantasiose e strampalate teorie, reclamando anche il diritto alla libertà come se la libertà di ciascuno non fosse condizionata alla libertà degli altri. Il problema rinvia ancora una volta alla mancanza di quel sentimento di appartenenza ad una medesima comunità ed anche ad una mal interpretata teoria dei diritti individuali., che ognuno dovrebbe contemperare con la sua necessaria appartenenza ad una società di uomini liberi e responsabili. Si torna ancora alla mancanza di quel senso civico che dovrebbe improntare ogni nostra azione ed al non compiuto rispetto delle autentiche regole della democrazia. Non è infatti un caso che nella zona grigia dei no vax si aggirino gli estremisti di Forza Nuova e quelli dei permanenti antagonismi, che non si sottraggono ad alimentare sempre il disagio sociale. Queste considerazioni dovrebbero essere meditate da tutti coloro che hanno responsabilità di fronte ai cittadini e sicuramente da parte di tutte le forze politiche. Speriamo che tutti riescano a capire che per qualche voto in più non si può strizzare l’occhio ai no vax e coltivare pericolose ambiguità. Ne va della nostra salute e di quella della democrazia.