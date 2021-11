Pisa-Perugia 1-1, punto prezioso per i grifoni: prova convincente dei ragazzi di Alvini

Bel pareggio del Perugia di mister Alvini all’Arena Garibaldi di Pisa. Un punto importante quello di stasera con la forte formazione toscana, vera rivelazione di questo campionato, che si ritrova in vetta alla classifica. La partita si era messa subito male con il Pisa in vantaggio dopo appena 11 minuti: Marsura entra in area di rigore e calcia benissimo sull’angolino e batte il portiere biancorosso Chichizola . Al 22′ viene annullato un gol al Perugia: Kouan è bravo ad incornare su cross di Burrai e batte il portiere pisano Nicolas. L’arbitro però fischia un fallo in attacco di De Luca. Il Perugia però continua a macinare occasioni importanti ma la prima frazione di gioco si conclude con il Pisa in vantaggio. Nel secondo tempo il Perugia sciupa una grande occasione per pareggiare con Zanandrea che conclude a botta sicura dentro l’area di rigore dei toscani ma il tiro viene respinto da Leverve. Al 71′ i grifoni pareggiano: calcio di rigore fischiato per un evidente fallo su Sgarbi, sugli sviluppi di un corner. Batte De Luca e il Perugia pareggia: pallone sotto la traversa e niente può fare il portiere Nicola. All’ 80esimo però il direttore di gara fischia un calcio di rigore per i toscani: contatto tra Zanandrea e Lucca in area del Perugia, per l’arbitro è calcio di rigore. Una decisione che lascia tutti perplessi che, tra l’altro, costa la seconda ammonizione a Zanandrea che viene espulso. Dal dischetto tira Lucca ma Chichizola indovina l’angolo e para anche il successivo colpo di testa dell’attaccante del Pisa. I grifoni sono costretti ad affrontare gli ultimi minuti in inferiorità numerica con Alvini che manda in campo Vanbaleghem al posto di Matos. L’arbitro concede ben sette minuti di recupero con il Pisa che prova a vincere. Al 95′ Chichizola salva il risultato su un forte tiro di Gucher da posizione ravvicinata: manda miracolosamente la palla in corner con la mano. Al 98′ arriva il triplice fischio: Pisa-Perugia 1-1.