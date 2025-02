Servizi segreti contro Lo Voi: procura di Perugia al lavoro

Comincerà all’inizio della prossima settimana il lavoro della Procura della Repubblica di Perugia sull’esposto presentato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) per la pubblicazione di informative d’intelligence sul “Domani”. Nell’esposto del Dis alla Procura del capoluogo umbro verrebbe segnalata l’ipotesi di violazione dell’art.42 della legge 124 del 2007, in quanto la Procura d Roma, guidata da Lo Voi, in qualità di destinataria delle informative riservate avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele per evitare la diffusione. Era stato il capo Gabinetto della premier Meloni a presentare nei mesi scorsi una denuncia alla procura di Roma dopo alcuni articoli pubblicati sul suo conto sul “Domani”. L’ufficio giudiziario della Capitale ha consegnato poi, nell’ambito della chiusura delle indagini di un procedimento penale per rivelazione a carico di alcuni giornalisti, la informativa redatta dal Dis con classifica di segretezza. Informativa successivamente pubblicata integralmente sul quotidiano “Domani”. Un caso molto delicata che sta scatenando una forte tensione tra politica e magistratura, con accuse al procuratore di Roma Francesco Lo Voi per violazione della riservatezza. La situazione è precipitata dopo l’intervento del sottosegretario Alfredo Mantovano che ha accusato Lo Voi di aver commesso un errore grave nel rendere pubblico un documento riservato. Così è arrivato l’esposto del Dis alla procura di Perugia, competente per le indagini sui magistrati in servizio a Roma.