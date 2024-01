Speleologo di Terni muore durante l’escursione: Mirko Madolini, 55 anni, perde la vita in una grotta

Era responsabile dello storico gruppo Grotte Pipistrelli di Terni ed era considerato uno speleologo di lunga esperienza. Ieri pomeriggio, purtroppo, mentre era a esplorare con alcuni amici la “Buca del Pretaro”, in provincia di Rieti, è morto improvvisamente. Mirko Madolini, 55 anni, ternano, ha perso la vita ieri a Montebuono in una grotta dove un malore non gli ha lasciato scampo. Sono stati gli stessi amici di escursione a prestare i primi soccorsi ma nonostante i tentativi di rianimarlo non c’è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne. Le operazioni di recupero della salma sono state assai complicate malgrado l’arrivo dei vigili del fuoco di Rieti e degli uomini del Soccorso alpino e speleologico del Lazio.