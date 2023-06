Terni, ecco la nuova giunta di Bandecchi: quattro donne. Vicesindaco Corridore

Lo aveva detto Stefano Bandecchi: la giunta è pronta. E così è stato. A tre giorno dalla vittoria il neo sindaco di Terni annuncia la nuova giunta comunale. Una velocità senza precedenti. Le deleghe, invece, verranno attribuite nei prossimi giorni. Riccardo Corridore sarà il vice sindaco, poi quattro donne e 4 uomini. Partiamo dalle donne scelte da Bandecchi.

Viviana Altamura, docente all’Istituto Alberghiero, praticante avvocato, impegnata nell’associazionismo e nel sociale;

Mascia Aniello, laureata in Lingue e culture europee, insegnante, dal 2015 al 2019 collaboratore e social media manager del gruppo politico Movimento Cinque Stelle della Regione Umbria;

Michela Bordoni, commercialista e consulente tributario;

Stefania Renzi, laureata in economia e commercio all’Università “La Sapienza” di Roma, con un passato all’Ast, imprenditrice ;

Marco Iapadre, ingegnere, libero professionista;

Giovanni Maggi, laureato in giurisprudenza, con un passato nella Democrazia Cristiana di Terni, sindacalista della Cisl prima in Comune poi in Provincia;

Lucio Nichinonni, consulente del lavoro;

Marco Schenardi, diploma ragioniere, ex calciatore anche della Ternana, attualmente allenatore dell’Under 17 della Ternana.