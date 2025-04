Cellulari e droga nel carcere di Orvieto: blitz della polizia penitenziaria

La polizia penitenziaria del carcere di Orvieto, con il supporto del nucleo cinofili, ha condotto all’alba di oggi un’operazione straordinaria che ha portato al sequestro di tre telefoni cellulari, utilizzati da un detenuto italiano e uno magrebino, e di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nascoste da un noto spacciatore . Gli stupefacenti sono attualmente sottoposti a esami di laboratorio per accertare a natura e la quantità esatta. Soddisfazione per l’operato degli agenti, nonostante le criticità strutturali e la carenza di personale, è stata espressa dal segretario umbro del Sapp, Fabrizio Bonino. “Le condizioni lavorative nel carcere di Orvieto sono difficili – sostiene Bonino – gli agenti di polizia penitenziaria continuano a garantire ordine e sicurezza con abnegazione e senso dello Stato. Auspichiamo provvedimenti disciplinari esemplari nei confronti dei detenuti coinvolti e chiediamo alla direzione del carcere di attivarsi senza ulteriore indugio per il trasferimento immediato dei soggetti responsabili e dei loro eventuali complici”.