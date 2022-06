Due giovani donne morte e vari feriti per incidente su Autosole vicino a Fabro: coinvolti tre mezzi pesanti e cinque auto

Due giovani donne, entrambe originarie del Lazio e di circa 35 anni, sono morte nell’incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla carreggiata nord dell’Autosole tra Fabro e Chiusi che ha coinvolto tre mezzi pesanti e cinque auto. Le due donne viaggiavano insieme sulla stessa auto. Ci sarebbero inoltre sette o otto feriti. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia stradale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Orvieto, insieme alle squadre dei comandi di Perugia e Siena. Quattro feriti sono stati estratti dai veicoli e stabilizzati dai sanitari del 118. Due feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso in codice rosso dall’elicottero e altri due sempre in codice rosso in ambulanza. Da quanto emerso l’impatto sarebbe stato provocato dai mezzi pesanti, seminando il panico. Per le due donne la carambola è risultata fatale. Lo schianto avrebbe causato il ribaltamento di un’auto, che ha contribuito a bloccare il traffico. Appena scattato l’allarme verso il luogo dell’incidente sono arrivate ambulanze da Fabro, Orvieto e Città della Pieve. Si è anche alzata in volo un’eliambulanza da Grosseto, che ha trasportato all’ospedale di Siena due uomini di 38 e 42 anni. Solo due giorni fa una donna di 70 anni era morta nello stesso tratto, fra Orvieto e Fabro. L’auto sulla quale viaggiava la famiglia aveva tamponato un mezzo pesante. La società Autostrade ha diramato una nota con la quale avverte che sulla A1 Milano-Napoli tra Fabro e Chiusi verso Firenze, è stata disposta la chiusura del tratto. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda. In direzione Roma si segnalano 7 chilometri di coda per curiosi, tra Valdichiana e Fabro.