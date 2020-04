Famiglia in lacrime, diretta in Trentino per visita medica senza soldi. Colletta della Polizia di Orvieto.

Non solo rigore nel rispetto dei decreti governativi ma anche solidarietà, da parte degli agenti della Polizia stradale di Orvieto, promotori di una colletta per pagare la benzina ad una famiglia in grave difficoltà incrociata lungo l’ A1. Una pattuglia, in servizio di vigilanza in autostrada, riferiscono dalla stazione guidata da Stefano Spagnoli, è stata chiamata ad intervenire presso l ‘ area di servizio Fabro est, dove vi era una coppia di stranieri da oltre 20 anni in Italia, con al seguito due bambine di 4 e 1 anno, in preda a crisi di pianto e disperazione. Ai poliziotti i due hanno spiegato che dovevano accompagnare la più grande in Trentino per una visita ematoncologica, ma non avevano denaro per mettere benzina né per mangiare. Gli agenti dopo aver permesso alla famiglia di rifocillarsi , l ‘ hanno aiutata a riprendere il viaggio, pagandole anche il rifornimento di carburante. Grazie alla generosità e umanità di questi poliziotti la bambina di 4 anni ha potuto raggiungere la struttura sanitaria in Trentino per effettuare i controlli e sottoporsi alle terapie necessarie. Il papà aveva perso il lavoro da qualche settimana per colpa del coronavirus.